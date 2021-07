Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

IL PROGETTO

A proposito di incidenti e sicurezza stradale, «nasce il Manifesto della sicurezza stradale». Un evento all'insegna dei valori della sicurezza stradale quello che per iniziativa di Automobile club Perugia si è svolto all'autodromo di Magione coinvolgendo le principali amministrazioni comunali della provincia di Perugia. «Ognuno di noi può contribuire a migliorare la sicurezza stradale mettendo a sistema le risorse di cui dispone, non necessariamente monetarie» ha detto il presidente Aci Perugia, Ruggero Campi ai rappresentanti dei comuni di Assisi, Castiglione del Lago, Corciano, Foligno, Gualdo Tadino, Magione, Passignano, Perugia, Spoleto, Tuoro. «Abbiamo voluto richiamare la loro attenzione sull'importanza di assicurare un presidio costante sulle tematiche della sicurezza e della educazione stradale, a maggior ragione dopo i gravi incidenti che si sono verificati tra maggio e giugno coinvolgendo anche giovanissimi».

«Aci - ha proseguito Campi - è in prima linea nel sostenere e promuovere la sicurezza stradale e svolge un'attività particolarmente incisiva anche grazie al Centro Nazionale Educazione Sicurezza Stradale dell'Autodromo dell'Umbria, una piccola-grande eccellenza che abbiamo il privilegio di poter mettere a disposizione delle amministrazioni del territorio che vorranno condividere i nostri valori e i nostri progetti». La sicurezza alla guida, oltre che dal corretto mantenimento dell'auto passa anche dalla verifica delle proprie condizioni fisiche e mentali. Salire in macchina troppo stanchi o non perfettamente lucidi perchè alterati da alcol o sostanze stupefacenti, è molto pericoloso. Dopo il confronto su questi temi, la giornata è proseguita con sessioni di prove in pista.