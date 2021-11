Sabato 20 Novembre 2021, 05:02

RICERCA

Al professor Enrico Tiacci, associato di Malattie del sangue al dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi, è stato consegnato ieri dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il prestigioso premio biennale Beppe Della Porta. Un riconoscimento per ricerche innovative in oncologia, promosso dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La cerimonia si è svolta al Quirinale in occasione della conclusione dei Giorni della ricerca. Il premio è stato attribuito al prof Tiacci «per l'impatto esemplare sulla diagnosi e la terapia delle neoplasie ematologiche acute e croniche, in particolare per la scoperta della lesione genetica della tricoleucemia e la sua traduzione in un innovativo approccio clinico», come si legge nella motivazione redatta dalla commissione di esperti nominata dall'Airc. Il premio biennale Beppe Della Porta ha come obiettivo quello di favorire il consolidamento della carriera scientifica di un ricercatore che, operando presso una struttura scientifica italiana, abbia ottenuto risultati originali e di risonanza internazionale nel settore della ricerca sul cancro. «Il premio conferito oltre a costituire motivo di orgoglio per la comunità accademica ha detto il magnifico rettore Maurizio Oliviero rappresenta un'ulteriore riprova dell'eccellenza, riconosciuta internazionalmente, della ricerca universitaria e del costante impegno dell'Ateneo per il benessere delle persone e della crescita, anche scientifica, del territorio e dei suoi servizi».