10 Aprile 2021

IL PROCESSO

«Quello che scrivo è perché lo penso e devo essere certo di quello che scrivo». Così ha risposto Francesco Patumi a Orazio Gisabella in una conversazione intercettata nell'ambito dell'inchiesta per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio e peculato per cui è stata rinviata a giudizio l'ex procuratore aggiunto Antonella Duchini, insieme all'ex Ros e ad altre sei persone, come richiesto dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco e dal sostituto procuratore Leopoldo De Gregorio.

L'unico a essere stato prosciolto dal giudice Angela Fantechi proprio il commercialista Patumi che, assistito dall'avvocato Vincenzo Maccarone (nella foto), era stato accusato di falso ideologico per aver attestato «falsamente che la partecipazione detenuta dalla società Franco Colaiacovo Gold nella società Financo aveva un valore netto patrimoniale di euro 25.149.000 mentre in effetti tale valore era nettamente superiore». Un'analisi che avrebbe creato un danno alla società, parte civile nel procedimento, ma che per il gup non rappresenta un reato.

Anzi, nella sentenza si chiarisce come «risulta del tutto carente la prova dell'elemento soggettivo» e che debba «ritenersi che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non paiono suscettibili di essere integrati in dibattimento con diverse ed ulteriori attività istruttorie». Parole che potrebbero rendere più complessa l'idea di impugnazione della sentenza avanzata da Giuseppe Colaiacovo, erede di Franco e parte civile con l'avvocato Manlio Morcella, e anticipata dopo il rinvio a giudizio degli altri indagati. Ma la dinasty eugubina riserva sempre sorprese. Intanto si torna in aula per l'inizio del processo il prossimo 4 maggio.

E. Prio.