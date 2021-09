Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

IL PROCESSO

Emilio Duca non ci sta. E a sei mesi dalla condanna a tre anni per rivelazione di segreti d'ufficio, falso e abuso per quei concorsi in sanità che la procura considera truccati, nell'ambito dell'inchiesta nota come Concorsopoli, propone ricorso in appello. Il suo avvocato, Francesco Falcinelli, lo aveva anticipato a marzo, promettendo ancora battaglia sulla condanna, al momento, più dura nell'inchiesta che ad aprile 2019 terremotò sanità e politica in Umbria.

L'ex direttore generale del Santa Maria della misericordia era stato condannato dal giudice Lidia Brutti nell'ambito del giudizio immediato, in cui il suo ex braccio destro, l'ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi, aveva patteggiato due anni, con pena sospesa. Una ventina i capi di imputazione a suo carico, compresi quelli assorbiti dal filone principale del procedimento che solo due giorni fa ha subito un ennesimo stop and go, con il cambio del collegio nel processo a 33 persone che ripartirà il 26 ottobre. E in cui l'ex dg è chiamato a rispondere anche dell'accusa di associazione per delinquere.

Accuse chiaramente contestate dalla difesa, che in cento pagine di ricorso risponde punto su punto, sostenendo non solo l'estraneità di Duca alle procedure concorsuali, di cui non conobbe neanche i verbali e non fece parte di alcuna commissione, ma anche come si attivò per pagare di tasca propria la fattura - pervenuta in Azienda - per la bonifica del suo ufficio dalle cimici per le intercettazioni. La condanna di Duca ha previsto anche un'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, la condanna al risarcimento del danno agli enti e alle associazioni costituite parte civile, oltre a una provvisionale provvisoriamente esecutiva per un totale di quasi 100mila euro per Regione, Azienda ospedaliera e Usl Umbria 1.

Mentre il procedimento principale è ancora lontanissimo dal vedere una fine, si vedrà in appello se Duca, che lasciò comunque un ospedale d'eccellenza, riuscirà a ribaltare il risultato.

E. Prio.

