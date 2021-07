Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

IL PROCESSO

Due professionisti prestati alla ndrangheta. Prima sospesi e ora condannati. Così ha deciso ieri il giudice Valerio D'Andria che ha emesso una sentenza di condanna a un anno con rito abbreviato per l'agente immobiliare e il commercialista che erano finiti nel mirino della Direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Perugia nell'ambito di un'inchiesta sugli affari perugini di una boss dei clan di Siderno, nel Reggino. Il sostituto procuratore Gemma Miliani, per l'accusa di turbativa d'asta, aveva chiesto pene di 2 e 4 anni per i due professionisti che lo scorso settembre erano stati raggiunti da un misura interdittiva e sospesi dal lavoro: S.G., 54enne, e F.M., 45enne, rispettivamente dalla professione di agente immobiliare, per un anno, e di commercialista, per nove mesi. Le indagini che avevano portato all'emissione del provvedimento hanno avuto origine nel giugno del 2019, per approfondire i rapporti d'affari esistenti tra l'agente immobiliare, da anni residente a Perugia ma originario della Locride, e soggetti vicini o appartenenti agli ambienti della criminalità organizzata della regione d'origine, tra cui il boss di Siderno, che nel 2015 era stato scarcerato e portato a Perugia (in zona Casa del Diavolo) agli arresti domiciliari. Nell'ambito investigativo, anche grazie alle attività di intercettazione, erano emersi i rapporti esistenti tra l'agente immobiliare e un commercialista locale (assistiti dagli avvocati Nicola Di Mario e Franco Libori), nominato dal tribunale civile di Perugia come commissario liquidatore nell'ambito di una procedura fallimentare. Secondo le risultanze delle indagini e quindi le accuse, S.G. ha interferito sul regolare svolgimento di una gara per la vendita all'asta di un capannone del valore di circa 350mila euro, da una parte approfittando del proprio rapporto di confidenziale vicinanza al professionista, dall'altra tentando di assoggettarne l'operato facendo leva su legami - anche in parte millantati - con personaggi «carismatici» del contesto socio-criminale della regione d'origine, asseritamente «da non scontentare». Tutto partendo da affari intavolati tra il 2015 e il 2017, e poi di fatto ripresi nel 2019, tra cui quelle trattative per alcuni terreni della zona nord di Perugia in cui il boss avrebbe voluto impiantare una produzione di vino e forse anche di olio. Investimenti stoppati grazie alle indagini - che, per gli inquirenti, avrebbero allungato le mani della ndrangheta sulla città.

Egle Priolo