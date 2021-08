Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

IL PROBLEMA

GUBBIO Quel cantiere in via Leonardo da Vinci non si riesce a smantellare e le pressioni sul sindaco Stirati si fanno sempre più insistenti per il pessimo impatto e per i risvolti igienico-sanitari legati al ristagno di acqua e allo stato di totale abbandono con una grossa buca dove c'è di tutto. Sono continui gli interventi dei consiglieri comunali e si sono mobilitati i residenti senza trovare risposte. Stirati ha varato un'ordinanza che obbliga i responsabili ad attivarsi per determinare condizioni minime di salubrità da qui al 21 ottobre. Per sanare la situazione che si trascina da anni servono soluzioni sulle pendenze economiche. In questa storia ballano un sacco di soldi: fino a due milioni e mezzo di euro. L'impresa esecutrice dei lavori ha sequestrato il cantiere, lasciando una grossa gru in quell'area perimetrata. Ci sono le pareti artificiali che quando piove delimitano una vera piscina a cielo aperto. La vecchia proprietà ha fatto un passo indietro paventando la cessione a un imprenditore marchigiano, che sarebbe stato investito della responsabilità di mettere innanzitutto in sicurezza quell'area.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA