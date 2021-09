Venerdì 3 Settembre 2021, 05:00

IL PROBLEMA

GUBBIO Nuova bufera sull'Anas che ha allungato i tempi per i lavori nel tratto a est della strada statale Pian d'Assino dall'uscita Gubbio Est a Padule. Era stato annunciato il 31 agosto, ma adesso serve un altro mese, con le polemiche e le pressioni sul sindaco Filippo Mario Stirati perché a settembre riprendono tutte le attività a pieno regime, comprese le scuole. Stirati dialoga con l'ingegnere Andrea Primicerio, dirigente responsabile dell'area gestione rete Umbria di Anas, perché vengano rispettate le tempistiche prospettate quando è stata avviata a luglio questa parte dei lavori.

Questo è il penultimo blocco dell'intervento aperto, con un investimento complessivo di 13 milioni di euro, dal cantiere tra Branca e Torre Calzolari nell'aprile 2020, cui hanno fatto seguito quelli parziali tra Torre Calzolari e Padule fino a dicembre 2020 con altre lungaggini. A marzo 2021 i lavori sono ripartiti nella zona nord, dalla rotonda della Contessa, poi il proseguimento chiudendo dapprima l'uscita tra Gubbio-Scheggia e Gubbio Centro, quindi il tratto da Gubbio Centro a Gubbio Est, portandosi verso Padule dove si sta ora lavorando. I lavori proseguiranno ancora, in un breve segmento stradale tra Padule e Torre Calzolari. Tutto questo tempo si registra per intervenire nel tratto completo tra Gubbio Nord e Branca di circa 15 chilometri, alla media di un chilometro al mese, con il traffico deviato sulla vecchia Pian d'Assino e nelle vie cittadine sempre più intasate tra proteste, disagi e incidenti. Massimo Boccucci

