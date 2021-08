Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

IL PROBLEMA

GUALDO TADINO La recinzione installata nei giorni scorsi intorno al laghetto di Valsorda, con tanto di filo elettrificato, è stata oggetto di un esposto urgente presentato dall'associazione WWF Perugia ETS che ne ha chiesto l'immediata rimozione.

Dopo le numerose polemiche sollevate, è stata segnalata nella giornata di ieri la presenza di un capriolo all'interno del recinto e così è partito l'esposto in cui, ipotizzando il reato di maltrattamento di animali, si lamenta il fatto che «varie specie animali, che non riescono ad accedere all'unico punto di abbeveraggio della Valsorda e, se vi riescono, sono sottoposte alle sevizie delle scosse elettriche della recinzione, con scarsa possibilità di uscirne vivi, rimanendovi impigliati».

Nei giorni scorsi, in risposta alle numerose polemiche sollevate dai cittadini che criticavano fortemente tale installazione, il sindaco Massimiliano Presciutti aveva dichiarato: «Il laghetto di Valsorda è stato recintato a tutela della biodiversità ed a seguito dei numerosi danni e del pericolo per la pubblica incolumità che causano, ormai da tempo, le mucche che vagano pericolosamente ed incustodite. Questi animali hanno appositi abbeveratoi in altre parti della montagna ed i proprietari non sono autorizzati al pascolo sui prati frequentati abitualmente da gualdesi e turisti. Può piacere o non piacere e su questo non disquisisco concludeva il primo cittadino - ma è un'opera necessaria eseguita a regola d'arte e nel rispetto assoluto di tutte le normative vigenti».

Molti avevano però fatto notare che sarebbe bastato impedire ai proprietari delle mucche di pascolare sui prati della Valsorda senza bisogno di apporre una recinzione del genere che ora, a quanto pare, sta creando disagi agli animali selvatici che vi si recano a bere, visto anche le temperature proibitive di questa stagione. Francesco Serroni

