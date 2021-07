Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

IL PRIMATO

TODI L'Istituto Agrario intitolato ad Augusto Ciuffelli, istituzione pubblica orgoglio della città e dell'intera regione, è una scuola da primato. Uno già lo aveva conquistato, un primato storico, quello di essere la scuola di agricoltura più antica d'Italia, tanto che aveva iniziato la sua attività didattica il 17 maggio del 1863 in una piccola Colonia Agricola nei pressi del Tempio della Consolazione. In questi giorni se ne aggiunto un altro, questo numerico, cioè quello di avere una delle aziende agrarie didattico-sperimentali, annesse agli Istituti Agrari, più grandi del Paese, un grande laboratorio a cielo aperto per i suoi oltre 500 studenti. Infatti, è stato sottoscritto un accordo con la signora Patricia Beattie Paparini, erede di un importante patrimonio agrario, per la gestione di 55 ettari di terreno nei pressi del castello di Morruzze, in Comune di Baschi che, aggiunti ai già esistenti, portano la superficie aziendale a 130 ettari complessivi.

Il che riesce ad ampliare le esperienze pratiche e le attività sperimentali che da sempre contraddistinguono l'attività dell'Istituto che, oltre a sviluppare la parte tipicamente scolastica, è anche fattoria didattica e fattoria sociale. «L'accordo, che è stato raggiunto al termine di contatti protrattisi per oltre un anno spiega il preside Marcello Rinaldi che ha condotto le trattative - comprende l'attuazione di una serie di progetti, anche di tipo sociale e culturale, che inizieranno a dipanarsi già a partire dal mese di agosto, ricercando la collaborazione delle istituzioni e dei soggetti a diverso titolo operanti nel territorio di riferimento».

«Per il nostro Istituto ha proseguito il preside - si tratta di una ulteriore sfida, che amplia lo spettro anche alla silvicoltura e all'agricoltura di montagna, andandosi ad aggiungere alle varie ramificazioni già presenti, dalla cantina al laboratorio miele, dalla viticoltura all'olivicoltura, dai seminativi alle colture protette, dalla molitura alla bottega a km zero e altro ancora». «Si tratta di una realtà complessa, articolata su quattro diversi corpi spiega il responsabile dell'azienda Gilberto Santucci - proprio per rappresentare meglio le diverse situazioni pedoclimatiche regionali: uno irriguo in pianura, lungo il fiume Tevere, uno in media collina, a 180 metri slm, uno in media collina, a 300 metri di altitudine, e l'ultimo, appunto, quello aggiunto in questi giorni, in alta collina, a 560 metri di altitudinei».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA