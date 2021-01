© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRADIZIONEL'associazione Radici di Pietra, nonostante il coronavirus, non ha rinunciato ad allestire il tradizionale presepe nella cappella di San Carlo di Borromeo nella chiesa di Sant'Ercolano. «Il presepe spiega Bilancia, presidente dell'associazione che ne cura gli allestimenti -, a causa della pandemia, quest'anno si è dovuto ridimensionare e specializzare tanto che Barocco nel Barocco, come è stato per anni riproposto, si è trasformato in quasi Rococò.Come a dire che, a causa del Covid, il presepe si è dovuto impreziosire visto che è arrivato oramai a alla sua decima edizione». Un omaggio a don Elio Bromuri che proprio questo presepe aveva voluto così fortemente. Un evento che solitamente avveniva tra musica, letture, convegni ma che quest'anno, purtroppo, dovrà svolgersi nel silenzio. Le restrizioni imposte dalla lotta contro il virus hanno reso possibile la visita al presepe solo durante le funzioni religiose (ore 10.30 del 10 e 17 gennaio).Per consentire a tutti di godersi comunque i personaggi della tradizione partenopea che, da dieci anni svengono riproposti nella chiesa di Sant'Ercolano, è stato realizzato un video trasmesso online dal Comune e dell'assessorato alla Cultura. Tra le novità di quest'anno, l'immagine di una dama che, al riparo della sua nobile residenza Rococò al centro della scena, all'ombra della natività, si affaccia incuriosita dalla vetrata, rispettando in questo modo l'isolamento imposto dalla pandemia. Dietro di lei, in casa, il dipinto del mito di Aurora del pittore napoletano Francesco de Mura a ricordare che, ogni giorno, la luce del sole evoca e rinnova il miracolo delle creazioni. Alla destra della scena, la capanna della natività ricavata tra le rovine dei fasti imperiali. A sinistra, dopo l'assembramento del popolo, riunito nella bettola di turno, la luce di una tomba vuota: quella del ristoro.Cristiana Mapelli