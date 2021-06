Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

L'EVENTO

TODI Ieri mattina, nella sala del consiglio comunale è stato consegnato il Premio Todi alla Rosa dell'Umbria. Il premio è stato istituito dai Lions tuderti e ora sono tornati a conferire il significativo riconoscimento. Intenzione del premio quella di riconoscere il valore civico a personaggi che si erano distinti nei vari campi professionali che li avevano visti protagonisti. Dopo monsignor Mario Pericoli, per i suoi studi, Giovanni Tenneroni quale artista, Luigi Granieri imprenditore, il cardinale Ennio Antonelli, il chirurgo Ezio Morelli, per l'edizione 2021, invece di un personaggio, è stato scelto un gruppo, quello cittadino dei Volontari di protezione civile della Rosa dell'Umbria. Alla cerimonia, insieme alla presidente del club Francesca Vichi, che ha consegnato il premio, hanno partecipato il sindaco Antonino Ruggiano, il vice Adriano Ruspolini e parte della giunta. Ha ricevuto il riconoscimento il presidente della Rosa dell'Umbria Claudio Serrani. Significativa la motivazione cha inteso riconoscere il sensibile servizio svolto dai volontari della macchina della protezione civile comunale nei confronti della popolazione in questi due funesti anni. La cerimonia ha avuto un seguito, ai piedi della scalea dei palazzi comunali, dove la presidente Vichi, sempre a nome del Club Lions ha consegnato a Gino Ricci, responsabile del Comitato della Cri, una sedia semovente con cingoli, per trasporto disabili da utilizzare in particolare nei percorsi con scale.

Luigi Foglietti