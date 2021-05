9 Maggio 2021

LA RIAPERTURA

M@c R-Evolution - Storia della Mela che ha cambiato il Mondo e il titolo della mostra che ieri ha riaperto il Post dopo 14 mesi di chiusura. Il lungo sonno è finalmente terminato, e il Museo Post, si è risvegliato con una mostra decisamente accattivante, non solo per il pubblico più giovane che è ormai immerso nella tecnologia, e potrà così capire l'origine di un marchio che è storia e quotidianità, ma anche per tutti gli appassionati della mela di Steve Jobs. Computer Apple rarissimi, un concentrato di tecnologia e design che viene scandito cronologicamente dall'85 a oggi, che farà sorridere i più piccoli e sospirare i più grandi. L'esposizione, patrocinata da Regione, dal Comune e Universita, ripercorre l'evoluzione dell'iconico e rivoluzionario marchio Apple, e nasce dalla felice collaborazione nata tra il Post, e 2808_MelaCaffe, di Federico Santucci e Massimo Mariottino, ideatori dell'iniziativa. Santucci e Mariottino vengono da una pluriennale esperienza nel mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni e negli anni hanno conservato e collezionato svariati modelli di computer, periferiche e device Apple. Grazie all'assessore Gabriele Giottoli che ha individuato nel Post il luogo giusto dove realizzare l'idea e il suo presidente Francesco Gatti, con la collaborazione di Confimi Industria Umbria e in particolare di Officine Creative Italiane, si e potuta realizzare la mostra. Il museo, oltre ad accogliere l'esposizione, sara un luogo di incontro con eventi collaterali, culturali e divulgativi che completeranno, dal punto di vista scientifico e tecnologico, il percorso storico. La mostra si divide in due diverse sezioni: la parte storica, nello spazio espositivo, pensato per un pubblico di giovani e adulti curiosi, dove la storia di Apple viene raccontata attraverso i principali prodotti lanciati sul mercato simboli di rivoluzione in ambito tecnologico e digitale, amplificata da immagini iconiche proiettate nell'Area immersiva; e la parte Esplorativa, Smonting Area, pensata per i piu piccoli dove, attraverso l'esperienza formativa del disassemblaggio e rimontaggio, immagini e giochi, sara possibile avvicinarsi in maniera nuova e divertente al mondo dei computer.

Francesca Duranti