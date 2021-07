Sabato 10 Luglio 2021, 05:02

IL PIANO

Prosegue all'ospedale Santa Maria della Misericordia la riorganizzazione delle degenze ordinarie con la conversione dei posti letto Covid in posti letto bianchi per accogliere pazienti con patologie. L'azienda ospedaliera spiega che le azioni organizzative messe in campo tengono in considerazione la favorevole evoluzione epidemiologica della pandemia e la contemporanea e sempre crescente pressione di ricoveri di pazienti affetti da altre patologie, nel rispetto del piano regionale di assistenza ospedaliera.

Riconvertita in particolare in reparto bianco Medicina interna e vascolare Covid2 con 16 posti letto, attivati 3 posti letto grigi per pazienti con diagnosi virale incerta a Malattie infettive, e convertita in reparto bianco Oncologia medica con 18 posti letto. Totalmente rimodulata Medicina interna con 24 posti letto bianchi dedicati a patologie diverse dal Covid-19. A questo si aggiunge la riapertura (dal 12) della Week surgery con uso flessibile dei letti, dedicata ad interventi semplici di chirurgia programmata, con una dotazione di 24 posti letto.

«Gli sforzi organizzativi per accogliere tutti i pazienti no-Covid sono notevoli da giorni sottolinea il direttore generale Marcello Giannico ma va tenuto presente il vincolo regionale della Dgr 469/2021 che ci impone comunque di mantenere prontamente disponibili 61 posti letto di degenza ordinaria Covid e 42 posti letto di terapia intensiva per fronteggiare eventuali riprese dell'epidemia».