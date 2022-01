Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

Il piano per fare di Perugia città ultra digitale e dunque meglio gestibile, entra nel vivo. La tecnologia servirà anche a fare fronte a problemi di vecchia data, come le buche sulle strade. Questo con l'incrocio di tanti dati tramite nuovi software. Ma in attesa del futuro, si va avanti alla vecchia maniera. Cioè con segnalazioni di cittadini alle prese con le strade a pezzi e sopralluoghi nei quartieri. L'ultima segnalazione arrivata direttamente al Messaggero da un lettore riguarda la zona industriale di Ponte Felcino. «Ho appena letto l'articolo su droni e satelliti per buche e alberi, e scrivo per segnalare che proprio ieri sera, percorrendo via Val di Rocco ho spaccato una gomma su una buca, simile ad una voragine». Un problema comune per tanti. Basta tenere conto delle decine di chiamate fatte anche alla polizia locale in questi giorni di ghiaccio e pioggia. Come detto, alle proteste si affiancano sopralluoghi per mettere in cantiere interventi. Come quello a San Sisto, organizzato dal consigliere comunale Nicola Volpi che con l'assessore Otello Numerini ha incontrato, come raccontato nei social, dei cittadini per parlare di via Cilea, via Monaco e via Rossini.