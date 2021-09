Venerdì 17 Settembre 2021, 05:03

IL PIANO

Mappare 11.200 loculi e censire le lampade votive attive in alcuni dei 54 cimiteri cittadini. È il cuore dell'indagine di mercato avviata dal Comune per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per un servizio che potrebbe interessare 5 cimiteri. Quelli di Ponte Felcino, Maestrello, Ponte San Giovanni, San Sisto e Fontana. Una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Servizi al cittadino spiega che «l'ufficio cimiteriale ha manifestato l'esigenza di effettuare una mappatura dei loculi, censimento lampade votive e verifica posizionamento dei defunti e relativa individuazione dei blocchi cimiteriali, e di individuare i blocchi cimiteriali nonché la verifica posizionamento dei defunti». L'atto non spiega il motivo, riporta invece chiaramente che si tratta, al momento, di un solo avviso per la raccolta di manifestazione di interesse «finalizzato alla ricerca di idonei operatori economici interessati a partecipare alla procedura». Procedura che, se avviata, come riportato nella documentazione dell'ente, porterà ad affidare un servizio con una durata abbastanza breve, dal 15 ottobre al 31 dicembre. L'eventuale spesa? L'importo stimato è stato quantificato in un massimale di 6.557,38 euro più iva. A proposito di prestazioni esternalizzate, il Comune ha affidato ad un professionista esterno un incarico tecnico. Quello della predisposizione del progetto di disposizione delle giostre dei baracconi, che salvo cambiamenti quest'anno si svolgeranno. Di solito viene eseguito da personale dell'area Opere pubbliche del Comune, ma è stato assegnato ad un professionista esterno a causa dei carichi di lavoro dei tecnici.

Riccardo Gasperini