Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

IL PIANO

MAGIONE Un calcio alla crisi del commercio del centro storico arriva dai contributi comunali «per un rilancio cittadino, in aiuto di chi vuole investire nelle attività. Crediamo nelle potenzialità di un centro con molti parcheggi e accessi agli esercizi facili e sicuri dice l'assessore al Commercio, Silvia Burzigotti e puntiamo a favorire lo sviluppo commerciale con la pubblicazione di un bando per l'erogazione di incentivi finanziari. Sono previsti contributi fino a duemila euro per l'apertura di nuove attività, sub ingressi o ristrutturazioni e fino a mille euro per chi decide di spostarcisi. Inoltre, c'è anche l'esenzione della Tari per un massimo di tre annualità in favore delle piccole imprese. In più si può partecipare al bando anche con richieste di contributo per il pagamento di utenze, attrezzature, adeguamento degli impianti o pagamento del canone di locazione». Condizione imprescindibile per poter accedere agli incentivi, fa sapere il Comune, pena la loro restituzione, è l'obbligo di mantenere aperta l'attività nel centro storico almeno per tre anni. Le domande potranno essere consegnate fino al 31 settembre.

S.Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA