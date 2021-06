IL PIANO

Il Comune sull'accoglienza turistica punta a cambiare passo, puntando sulla nuova segnaletica e rivoluzionando gli infopoint. L'ha spiegato ieri l'assessore al ramo Gabriele Giottoli, rispondendo ad una interrogazione di Cristina Morbello (M5s). «L'idea è quella di un grande centro di informazione e approfondimento sul turismo con sede agli Arconi e, contemporaneamente, più punti di informazione diffusi nel territorio in collaborazione con tutti coloro che fanno biglietteria e ticketing, andando a strutturare un servizio che già adesso viene fatto, e attuando peraltro un nuovo sistema informativo non ristretto alla sola città, ma di area territoriale, che comprenda anche l'area del Trasimeno e del Tevere». Secondo Giottoli è superata la tradizionale logica dell' infopoint, che va sostituito «con punti informativi digitali e diffusi, per i quali stiamo portando avanti interlocuzioni con BusItalia e Minimetrò». Il Comune non ha rinnovato il contratto di affitto per il locale della stazione minimetrò di Pian di Massiano, e punta a spostare l'infopoint di piazza Matteotti «che sarà utilizzato come secondo varco di accesso del mercato coperto, per esigenze di sicurezza». Il nuovo bando per la gestione degli infopoint era stato sospeso causa Covid e dovrebbe ripartire a breve. Morbello ha chiesto di mantenere e potenziare gli infopoit presenti, prevedendone allo stesso tempo di nuovi.



Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02