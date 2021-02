IL PIANO

GUBBIO Scuole pronte al trasloco temporaneo: sono tre quelle che nei prossimi mesi saranno oggetto dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Così il Comune cerca spazi in affitto da mettere a disposizione nelle zone di via Perugina, via Paruccini e via Benedetto Croce, avviando un'indagine di mercato per individuare immobili con una superficie di minimo 300 metri quadrati con contratti di locazione di durata dai 12 ai 18 mesi, con possibilità di rinnovo. Gli istituti interessati sono per ora la scuola media con i plessi della Mastro Giorgio in via Perugina e Ottaviano Nelli in via Paruccini, e la scuola dell'infanzia e primaria Aldo Moro. L'operazione, seguita dall'assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Piergentili, è proiettata alla piena ripresa dell'attività didattica che si prevede da settembre quando si confida nel ritorno delle lezioni in presenza e non più con la didattica a distanza. Il piano d'intervento sugli istituti scolastici, con un investimento di 14 milioni di cui 2 aggiunti dall'aggiornamento del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020, coinvolge anche altre sedi che però non avranno bisogno di trasferirsi. Interventi alla scuola di Padule (750mila euro) e la media Nelli (1,3 milioni), mentre si lavora all'infanzia di Villa Fassia (300mila) dove si utilizza parte dello stabile. Lavori in corso alla primaria di Torre dei Calzolari (345mila). Destinati 657mila euro per i lavori per la messa in sicurezza della scuola primaria di Cipolleto, così come hanno preso il via quelli alla primaria di Madonna del Ponte (465mila euro). All'edificio scolastico di via Perugina è pianificato un intervento da 5.750 milioni, mentre all'Aldo Moro destinati 3 milioni e 300 mila euro.

