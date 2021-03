12 Marzo 2021

IL PIANO

CITTÀ DI CASTELLO Supera i tre milioni e mezzo il piano di investimenti di Umbra Acque sul territorio comunale, dei quali poco meno della metà interesseranno il comparto acquedotto. Investimenti da 105mila euro serviranno per sistemare e modificare l'impianto di potabilizzazione in varie località, 906mila euro per il miglioramento ed il potenziamento delle reti a San Secondo, Bivio Lugnano, Bivio Canoscio, Meltina Alta, 60mila euro per una nuova condotta a Ghironzo di Badia Petroia. A questi si aggiunge l'estensione del servizio in aree attualmente non coperte da fornitura a Santa Lucia del valore di 608mila euro. Il comparto fognatura assorbirà una cifra complessiva di due milioni. Nel dettaglio, 180mila euro andranno per collettori a Fabrecce, Fraccano e nella zona industriale di Città di Castello. Importante ed impegnativo il risanamento delle condotte miste nel tratto terminale dello scatolare che interessa il torrente Scatorbia. Costo totale, 1,8 milioni. Da aggiungere poi la riduzione delle perdite che nel periodo 2020-2021 ammonta a 595mila euro, destinati alla sostituzione delle linee ammalorate a Boncsiano e Lugnano (lavori già ultimati), Lugnano, San Secondo (via Galvani), San Leo e Cerbara, in via Pindemonte. «Un segnale concreto che fa ben sperare per il futuro, soprattutto in questo momento delicato e decisivo di ripartenza in cui la massima attenzione di tutti, istituzioni e società di gestione, deve essere rivolta alle aziende ed alle famiglie di tutta la nostra comunità», commentano il sindaco Luciano Bacchetta (nella fito con l'ad Buonfiglio) e l'assessore Massimo Massetti. «L'impegno portato avanti in questi anni da Umbra Acque spa, dai suoi amministratori, dirigenti, tecnici ed operatori a vari livelli è senza dubbio apprezzabile, ora bisogna proseguire sulla strada dell'ottimizzazione dei servizi, del potenziamento e miglioramento della rete e dei presidi territoriali».

Walter Rondoni