IL PIANO

Arriva la prima Casa delle associazioni a San Mariano (Corciano), grazie a un finanziamento di 300mila euro derivante dalla partecipazione al bando per gli interventi rigenerazione urbana, che verrà erogato dalla Regione, al quale il Comune aggiungerà circa 95mila euro, con il sindaco Cristian Betti che dice di procedere con la parte esecutiva per arrivare all'assegnazione dei lavori. Il Teatro del Girasole, insomma, potrà presto avere una nuova destinazione, «uno spazio multifunzionale - spiega Betti - utilizzabile dalle realtà, e sono davvero moltissime, attive all'interno di un territorio particolarmente vocato alla socialità. È uno degli ultimi progetti seguiti dalla giunta che vedrà a breve il completamento. Un progetto già stato vagliato e approvato nell'ambito del bando, e ora procederemo alla parte esecutiva, così da arrivare all'individuazione della ditta esecutrice ed iniziare i lavori il prima possibile». In prospettiva la consegna potrebbe avvenire nella primavera del 2022. Insomma, quella che sembrava essere un'opera incompiuta ora rinasce con tate prospettive. Infatti, «con le somme a disposizione, potrà essere portato a termine definitivamente il progetto e il quartiere Girasole potrà vantare una struttura che va a completare la dotazione infrastrutturale prevista e finora rimasta in sospeso per questa porzione di territorio, così importante strategica». La speranza di tutti è che l'apertura possa avvenire a pandemia conclusa.

S.Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA