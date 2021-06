Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

IL PIANO

Adesso, con la pubblicazione delle delibera di indirizzo sul futuro del centro commerciale di Collestrada, alcuni aspetti, rispetto a quelli anticipati nei giorni scorsi, sono più chiari.

Per esempio il numeri sulle assunzioni dirette per ampliamento e la forza lavoro che servirà per far crescere il polo anche senza Ikea. Spiega la delibera che l'operazione è «un importante investimento economico da parte di Eurocommercial di circa 90 milioni di euro con un benefico impatto stimato sul territorio, sia in termini di sviluppo dell'indotto che in termini occupazionali; sotto questo aspetto viene previsto l'impiego nelle attività del Centro di 600 nuovi addetti, per un totale di 1350 occupati, con un indotto di cantiere per circa 250 posti di lavoro».

Duecento cinquanta lavoratori nel cantiere per realizzare una proposta di ampliamento che nelle delibera presentata nel corso dell'ultima giunta dall'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia.

La nuova proposta progettuale, è scritto nella delibera numero 160 di mercoledì 23 «prevede un ampliamento di mq. 25.000 (a fronte di mq. 52.852 previsti nel progetto iniziale) per una superficie complessiva del Centro Commerciale di mq. 56.166 (a fronte di mq. 84.018 previsti nel progetto originario); l'estensione della galleria commerciale è prevista allo stesso livello planimetrico attuale, in modo da ottimizzare l'accessibilità e contenere le altezze entro mt.15».

Sul fronte della viabilità la delibera spiega come «...inoltre vengono confermate le previsioni di un accesso al Centro commerciale in corrispondenza della possibile nuova fermata ferroviaria (anche questa soggetta al necessario coinvolgimento delle Ferrovie dello Stato e della Regione) e la messa a disposizione dell'esubero dei posti auto previsti (circa 850) come parcheggio di scambio per i pendolari provenienti da altri comuni (e diretti al centro città) e per l'Aeroporto San Francesco».

Lu.Ben.