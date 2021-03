12 Marzo 2021

IL PIANO

A fronte di «un significativo e progressivo incremento delle richieste di cremazione» e la conseguente necessità di spazi idonei oltre quelli disponibili alla camera mortuaria e alla sala del commiato, negli spazi del cimitero monumentale il Comune ha disposto come supporto l'allestimento di un deposito temporaneo. Le normative vigenti permettono che la dotazione di posti possa essere assicurata anche con appositi container o mezzi mobili refrigerati, e su questa strada si è mosso palazzo dei Priori. Anche perché, come riportato in una recente delibera di giunta «risulta impossibile ampliare l'attuale camera mortuaria, posta nella parte monumentale, così come utilizzare la sala del commiato, richiesta per la celebrazione di riti laici». È invece «facilmente attuabile la soluzione di posizionare temporaneamente due container nell'area adiacente alla sala del commiato posta a pochi metri dal forno crematorio». Il provvedimento, con un investimento di 45mila euro, verrà attuato in urgenza anche in conseguenza della situazione sanitaria in corso. È stato registrato un incremento delle richieste di cremazione «verosimilmente indotte dall'aumento dei decessi delle ultime settimane». Inoltre «stanno pervenendo un cospicuo numero di richieste di cremazione riferite a defunti non residenti nel comune e provenienti persino da fuori regione in quanto gli altri forni vicini sono al massimo della capienza utilizzabile».