Lunedì 13 Dicembre 2021, 05:03

IL PERSONAGGIO

TODI «Abbiamo un sogno!», così ieri in tarda mattinata, con due differenze, la lingua italiana invece dell'inglese, il plurale invece del singolare usati nel 1963 da Martin Luter King nel famoso discorso di Wasinghton, Antonino Ruggiano si è ri-presentato agli elettori iniziando ufficialmente la campagna elettorale che lo porterà alle elezioni amministrative della prossima primavera.

«Qui siamo tutti insieme, uniti su questo progetto, su questo obiettivo quello di portare tutti in una direzione, ma non solo noi, soprattutto quelli che non la pensano al nostro stesso modo». Questo ha detto il candidato Ruggiano rivolto ai suoi alleati seduti al tavolo: Andrea Romizi di Forza Italia, Alessandro Moio di Fratelli d'Italia, Valeria Alessandrini della Lega Salvini, Leonardo Mallozzi di Todi Tricolore, Adriano Ruspolini Per Todi.

Tutti schierati sotto lo striscione che portava scritto Todi centro-destra unito, che ha sollecitato la precisazione del candidato Ruggiano: «Unità non significa andare sempre d'accordo, ma avere un obiettivo, un sogno gigante a lungo termine di 30/50 anni quindi se qualche volta non riusciremo a concretizzare subito lo faremo nella visione futura».

Poi quale stimolo alla coalizione: «Non ci fermiamo a rievocare e celebrare quello che abbiamo fatto perché la nostra sfida di oggi è quella di guardare a ciò che accadrà tra 30/50 anni!». Poi ha concluso con un eloquente e lapidario: «Dico chiaramente che non offriamo posti di lavoro o soldi, ma opportunità, chi vuole quelli si rivolga ad altri».

Prima del candidato sono intervenuti gli alleati a partire da Leonardo Mallozzi di Todi Tricolore che ha detto: «Con Ruggiano abbiamo una alleanza strutturale avendo allargato anche ad altre entità tuderti perché non si può lasciare la città in mano a degli sprovveduti».

«Ruggiano ha dimostrato di essere un sindaco che sa lavorare a testa bassa ha poi esclamato Valeria Alessandrini della Lega Salvini ha ascoltato cittadini e territori». Alessandro Moio di Fratelli d'Italia ha affermato che: «Todi non è un museo a cielo aperto ma città viva, un bel mix tra quello che la natura ha concesso e che l'uomo ha aggiunto». E ha ricordato: «Si sta aprendo una stagione lunga di elezioni, uniti si vince, se siamo divisi il centro-destra perde».

«Antonino è un patrimonio di Todi, so quanto vale con questa valutazione ha esordito Adriano Ruspolini al battesimo elettorale con la sua associazione Per Todi i politici sono di due categorie quelli che sanno amministrare e quelli che vendono prodotti, lui sa amministrare, pronto nelle decisioni quindi l'unico tra tutti della coalizione ad avere le caratteristiche». Poi retorico si chiede: «Abbiamo fatto tutto bene? No, ma abbiamo avuto la volontà di fare bene e vogliamo completare l'opera».

Per Andrea Romizi, di Forza Italia, Ruggiano non è solo patrimonio tuderte ma di tutta l'Umbria: «E' il nostro orgoglio, la nostra bandiera nella battaglia contro chi è settario». Il sindaco di Perugia ha chiuso con tre grazie: «Grazie a Ruggiano per aver dato la sua disponibilità a candidarsi, grazie ai cittadini che hanno fatto capire il loro sostegno, grazie ai partiti che lo sosterranno. Abbiamo avanti un'epoca nuova».

Luigi Foglietti

