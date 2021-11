Martedì 30 Novembre 2021, 05:01

IL PERSONAGGIO

MARSCIANO Roberto Carpinelli, a 57 anni si è congedato dal mondo dopo una vita dedicata in massima parte alla politica. Lascia la moglie Verusca, la figlia, la sorella e i genitori. Dipendente della Provincia, ha militato sempre nella sinistra umbra. Dopo aver militato nel Pci e in Rifondazione é stato segretario regionale del Pdci e membro del comitato centrale e della direzione nazionale del partito. È stato assessore comunale a Marsciano, poi tra il 2005 e il 2015 consigliere regionale. Ma le sue passioni non le riservava solo alla politica, ma anche per lo sport, infatti ha giocato a bocce ad alti livelli fino alla serie A. Un bel ricordo ed un ritratto lo ha tracciato sul suo profilo Facebook l'ex presidente della Regione Catiuscia Marini: «Lo ricordo nel suo impegno politico con un carattere determinato e pugnace nel confronto politico, espertissimo di metodi e leggi elettorali. Un matematico nel pensiero e nella grande competenza scientifica: terminato il mandato in Regione ci eravamo confrontati sul fatto che riprendesse il percorso universitario tanto che ha terminato gli studi in Ingegneria superando brillantemente gli esami». Lu.Fog.

