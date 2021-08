Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

IL PERSONAGGIO

Lutto nel mondo dello sport e del commercio di Perugia: è morto ieri mattina Gennaro Nappi, che per oltre 30 anni ha lavorato in negozi di abbigliamento del centro storico. Gennaro, fratello di Michele, calciatore del Perugia dei miracoli, si era trasferito giovanissimo dalla provincia di Napoli per completare gli studi e per intraprendere un'attività commerciale dapprima in via dei Priori e successivamente in Corso Vannucci. Si trattava di un negozio dove venivano confezionate camice su misura, con un successo immediato soprattutto per la grande estroversione di cui Gennaro era dotato, che gli permetteva di entrare in sintonia con il cliente. Proprio quelle qualità umane ed imprenditoriali vennero apprezzate dalla storica famiglia Servadio, che lo volle come socio nella gestiobe del negozio di abbigliamento di Corso Vannucci. Grande appassionato di calcio, tifoso del Perugia anche dopo che il fratello Michele smise l'attività, Nappi junior ha proseguito l'attività, trasferendosi in via Oberdan per mettere a disposizione della clientela una ampia competenza maturata sul campo. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di Madonna Alta dove la moglie Annarita svolge attività di catechista.

Mario Mariano