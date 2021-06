IL PERSONAGGIO

GUBBIO Missione Sanremo Rock 2021 per Kico Kc, al secolo Federico Corazzi, trentacinquenne batterista eugubino che scrive canzoni, canta e si produce. Ha trovato posto nelle finali regionali dell'evento nato nel 1987 come costola del festival della canzone italiana fino a risultare oggi il più longevo contest nazionale per artisti emergenti della scena rock e trend. Si tratta di un brand storico che ha portato al successo molti big e quest'anno migliaia di band da tutta Italia hanno partecipato alle selezioni. Kico Kc è atteso a fine luglio dal concerto per la finale umbra tra le dieci band che cercheranno tre posti della fase nazionale all'Ariston. «Sono contento, emozionato e soddisfatto - racconta -, non vedo l'ora di giocarmi tutte le possibilità nella finale regionale che si terrà a Firenze.

Il brano Via da qui (via da chi) è stato accolto molto bene dalla giuria che mi ha permesso di accedere direttamente alla finale. Mi sento onorato, per me è bello essere entrato in questa rassegna Cercherò di divertirmi con la band, vivendo al massimo questa opportunità». Kico Kc approda a questa vetrina dopo un lungo percorso, ricordando la prima rock band che ha costituito nel 1999, all'età di 13 anni. Il musicista eugubino si è esibito in concerti e serate nei teatri e sulle piazze di tutta l'Umbria. Dal 2006 è passato ai palchi più importanti italiani, da Arezzo Wave e Pistoia Blues nel 2007, dove si è esibito in apertura al concerto di Patti Smith. Attualmente è produttore, arrangiatore e distributore delle sue canzoni. Gli amici Simone Todini e Lorenzo di Felice, della scena romana, sono fondamentali per l'album Nessun piano B in produzione.

Le influenze musicali provengono da musicisti più esperti del suo territorio che nel tempo l'hanno invitato a suonare in diverse formazioni impegnate dal blues al pop, tutte esperienze che l'hanno fatto maturare come batterista multistilistico. In quegli anni si è anche affacciato al canto, formando una cover band dei Deep Purple, iniziando poi a scrivere le sue prime canzoni. Forte di esperienze importanti, ha deciso di intraprendere un percorso da solista per iniziare a produrre i suoi primi brani inediti. Ha vinto una borsa di studio che gli ha permesso di frequentare Percentomusica, l'accademia di formazione professionale per musicisti e tecnici del suono di Roma. Vivere nella capitale gli ha dato la possibiltà di conoscere meglio gli artisti e il panorama musicale romano. Kico Kc ha continuato a scrivere melodie e testi portando avanti il suo progetto di autoproduzione.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA