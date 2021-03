28 Marzo 2021

IL PERSONAGGIO

GUBBIO Il ritorno di Rosita. Ha conquistato tutti su Tv8 a Cuochi d'Italia, sbaragliando la concorrenza anche nella serie All Stars da ottobre al dicembre scorso, e adesso si riprende la scena. Cambia ruolo stavolta Rosita Merli perché è stata chiamata come giudice nel nuovo programma Cuochi d'Italia-Under 30, a cominciare dalla prima puntata in onda domani alle 19.30. Fa il giudice fisso nel format condotto da Cristiano Tomei, che ha definito la popolare cuoca eugubina come la maestra delle cotture lente e non ha mai nascosto di apprezzarne la spontaneità. Per lei è stato ritagliato il ruolo di uno dei saggi che deve assaggiare e votare i piatti dei giovani chef. Ma in questa produzione televisiva la si vede anche all'opera come cuoca: gli autori del programma non avrebbero mai rinunciato a vederla cimentarsi tra i fornelli.

«Per me, Gubbio e tutta l'Umbria è una nuova esperienza televisiva - racconta Rosita - ricca di colpi di scena. La considero una vera sfida, mi sento un po' la nonna di tutti i giovani concorrenti». Anche in quest'avventura viene seguita come un'ombra dalla figlia Nadia Biancarelli e dal manager e fotografo Mattia Baldelli Passeri (nella foto indossa un abito firmato dallo stilista cinese Tristan Song). Dall'Osteria del Bottaccione sta continuando a portare l'immagine e le capacità nelle case degli italiani riscuotendo l'apprezzamento per l'abilità in cucina e l'innata naturale simpatia. Più emozionante e difficile gareggiare o giudicare? «Sicuramente è più complicato stare in gara - evidenzia - perché serve tanto impegno e c'è anche l'emozione di mezzo nel contesto televisivo. Io l'ho fatto in maniera spontanea ed è andata benissimo. Nel valutare, più della difficoltà c'è la responsabilità sapendo di doversi esprimere in modo corretto nel dare un voto. L'importante è fare le cose con lo spirito giusto, una cosa che cerco sempre».

Massimo Boccucci

