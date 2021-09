Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

IL PERSONAGGIO

GUBBIO Il ceramista eugubino Giovanni Mengoni è stato invitato alla prestigiosa rassegna espositiva Fittile - L'artigianato artistico italiano nella ceramica contemporanea in via Alemagna 6, da sabato prossimo al 31 ottobre.

Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte sono impegnate a presentare nello spazio della Quadreria il ciclo di mostre Mestieri d'Arte & Design. Crafts Culture: quattro esposizioni che propongono un punto di vista inedito sulle arti applicate contemporanee. Fittile propone un affascinante viaggio attraverso la ceramica artistica italiana: un saper fare capillarmente diffuso in tutto il territorio nazionale con tipologie, tecniche, materiali, botteghe, autori di una ricchezza e diversità uniche al mondo. Questa selezione di opere nasce dalla competenza di Ugo La Pietra, artista, architetto e designer.

Mengoni presenta un vaso-lampada da tavolo Light shot fatto a mano al tornio e modellato con la tecnica del bucchero e maiolica smaltata. Per l'artigiano-artista eugubino è un altro passaggio significativo nel percorso artistico professionale, ricordando che da tempo si occupa di ricerca e innovazione nel campo della ceramica, studiando i metodi di lavorazione tradizionali e le loro applicazioni nel design contemporaneo e nell'arredamento. La sua esperienza si concentra soprattutto sulla produzione di bucchero etrusco, lavorazione con cottura finale in immersione nel carbone. «Vasi cilindrici che sono semplici e minimali trasformazioni dell'oggetto vaso - dice Mengoni -, alla ricerca dell'essenza più intima dell'estetica ceramica». Partecipano alla rassegna espositiva anche Nello Teodori di Gualdo Tadino trapiantato a Gubbio e Jan Cristophe Clair per Ceramiche Rometti di Umbertide.

Massimo Boccucci

