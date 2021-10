Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

IL PERSONAGGIO

GUBBIO Dall'aria di casa, passando per la ribalta della finale di Sanremo Rock, a quella londinese dove Kico Kc, al secolo Federico Corazzi, trentacinquenne musicista e cantante eugubino, ho voluto allargare i propri orizzonti musicali alla ricerca di qualcosa di diverso ed originale. Una chiamata da Londra gli sta cambiando la vita. Si sono aperte le porte per lavorare con alcuni dei migliori musicisti e produttori inglesi di musica jazz, neo soul e rhythm and blues. «Sono generi che mi hanno sempre appassionato - racconta Kico Kc -, com'è spesso evidente il riferimento nei miei brani. La possibilità di cominciare questa esperienza a Londra mi ha preso molto. Conoscevo già Nathan Britton che mi ha espresso la volontà di collaborare con me su una cover di un classico italiano riadattato in chiave contemporanea». Britton, pluripremiato produttore, pianista e supervisore musicale che scrive ed esegue musiche originali per artisti di alto profilo e produzioni multimediali, ha la casa di produzione Soho Live Studios e un locale jazz nel centro di Soho, dove con Kico Kc ha registrato il progetto e suonato insieme. Il suo studio produce musica per contenuti televisivi e lavora con grandi network, distributori ed etichette come Bbc, Universal e Sony. «Aver avuto l'occasione di suonare con lui e il suo collettivo di musicisti jazz, neo soul e rhythm and blues - dice - è stato affascinante e coinvolgente. A Soho, quartiere emblematico della musica, le persone pagano volentieri per ascoltare della buona musica dal vivo. E cosi abbiamo fatto sold out per i due set, e lo show uscirà presto con la loro etichetta». Oltre al live, Kico Kc ha avuto l'opportunità di registrare un videoclip della cover e alcune produzioni dove canta e suona la batteria. Questi brani usciranno nei prossimi mesi. Continuerà a lavorare con Nathan Britton occupandosi anche di produzioni musicali per aziende, con un modello che sta funzionando molto bene in Inghilterra rivelandosi un'idea originale ed esclusiva. «Produciamo musica personalizzabile - evidenzia - per supportare il marketing di compagnie che vogliono sviluppare un'identità musicale e culturale attorno al proprio brand di abbigliamento, birrifici, aziende enogastronomiche, hotel, Spa e altro. È un'ottima idea di marketing, innovativa e originale, che permette una diffusione capillare della cultura musicale».

Massimo Boccucci