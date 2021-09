Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

GUBBIO C'è l'eugubino Giampaolo Pauselli tra gli otto finalisti ai Drone Awards 2021, importante concorso mondiale di video e fotografia aerea. È un progetto di Siena Awards dedicato a un genere fotografico diverso rispetto alla fotografia tradizionale. Il premio è rivolto a video, immagini aeree riprese da droni, velivoli ad ala fissa, elicotteri, veicoli aerei senza pilota, mongolfiere, dirigibili, aquiloni e paracadute. Pauselli, specializzato nel settore, è in gara con un filmato sulla festa dei Ceri. «Ho voglia di carpire emozioni dai cuori di coloro che casualmente si immergono nelle mie piccole creazioni prezzo, è pura linfa vitale», scrive il videomaker nella descrizione sulla pagina del concorso. L'opera di Pauselli è tra quelle «fortemente raccomandate» dalla giuria. I vincitori del Drone Photo Awards riceveranno un'importante copertura stampa attraverso riviste e media di tutto il mondo, con l'intento di conferire alle immagini premiate un riconoscimento virale e globale, su riviste e quotidiani tra cui The Guardian, The Times, The Sun, El Pais, Cnn, Spiegel Online, Daily Mirror. Mostra il tuo lavoro al mondo.

