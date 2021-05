17 Maggio 2021

IL PERSONAGGIO

CITTÀ DI CASTELLO Si è spento alla soglia dei 94 anni il cavalier Riccardo Gualdani, il signore dell'ippica, l'appassionato di cavalli, di sport, di tradizioni locali. Tra i fondatori della Mostra nazionale del cavallo, ha ricoperto incarichi nella Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, al Circolo degli Illuminati, nell'Associazione per la tutela dei monumenti dell'Alta Valle del Tevere, in Curia nelle vesti di impeccabile e rigoroso responsabile del cerimoniale. Nel 2007 fu iscritto nell'esclusivo novero Amici dell'ippica, la più importante associazione Gentlemen drivers europea. Tifernate doc, a 18 anni Riccardo Gualdani avvia l'attività commerciale di tessuti e biancheria in piazza Fanti. Assiduo lettore di quotidiani locali e sportivi, quando gli impegni lo consentono coltiva la passione per i cavalli insieme alla moglie Anna Colcelli, alle figlie Patrizia e Daniela, gemelle, note giocatrici di volley. Di casa all'ippodromo Savio di Cesena in tribuna per assistere alla corse con l'immancabile binocolo, in pista per ogni edizione del campionato europeo di trotto. Da Cesena a Milano, da Montecatini a Tordivalle, da Agnano a Merano, dal trotto al galoppo, non c'è impianto italiano che non abbia visto protagonista il gentleman tifernate, impeccabile in giacca e cravatta, a promuovere la sua creatura, quella Mostra nazionale del cavallo per cui ha speso tutta la vita con orgoglio e senso di appartenenza. «Se n'è andato in punta di piedi un personaggio d'altri tempi», ricordano il sindaco Bacchetta, gli assessori Massetti e Carletti. Funerali alle 11 in Cattedrale.

