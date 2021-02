IL PERSONAGGIO

ASSISI Sono diverse le città nelle quali Padre Igino Gagliardoni, Michele all'anagrafe, ha lasciato traccia. Deruta, dove nacque il 23 maggio 1927. Spoleto, Trevi, Umbertide e Gubbio dove ha esercitato il suo ministero dopo la consacrazione, il 22 luglio 1951, finito il percorso nel seminario francescano di Celleno (Viterbo). Santa Maria degli Angeli, dove è spirato nell'infermeria provinciale dei frati minori francescani. Ma è nella diocesi di Gubbio che ha trascorso ben 42 anni della sua missione. Dal 1967 al 1989 a Umbertide, nel monastero di Santa Maria della Pietà, dove tornò dal 2003 al 2009. A Gubbio dal 1989 al 2002, rettore della basilica del Patrono Sant'Ubaldo, facendosi amare per il modo con cui si calò nella realtà locale. «Spesso l'abbiamo incontrato mentre conduceva gite, pellegrinaggi e scolaresche in visita alla Basilica, a tutti questi gruppi ha fatto conoscere Sant'Ubaldo, Gubbio ed i Ceri», lo salutò l'Associazione eugubini nel mondo. «A nessuno è sfuggito con quanta passione e con quanti sforzi Padre Igino si è dedicato al restauro delle opere presenti, come le cinque grandi vetrate e le otto tele che ornano le pareti della Basilica». Molto apprezzata la pubblicazione di lavori su Sant'Ubaldo e San Francesco con la collaborazione di Maria Vittoria Ambrogi e Giambaldo Belardi. Inoltre, «insieme al vescovo e ad un buon numero di eugubini ha dato vita al Centro Studi UbaldianI dedicato a Padre Emidio Selvaggi, con lo scopo di approfondire la conoscenze su Sant'Ubaldo nei vari momenti della sua vita», ricordò l'Associazione. A dicembre 1989, infine, Padre Igino «ha ripreso, dopo anni di assenza, la pubblicazione del periodico bimestrale Santuario di Sant'Ubaldo» che «diffonde in tutti i cinque continenti le notizie del Santuario, della città di Gubbio e dei principali avvenimenti della chiesa cattolica». E Padre Igino, nei giorni del commiato scriveva: «Cari eugubini, mi auguro di rivedervi tutti e potervi salutare. Certo, sarà per me e forse anche per voi un momento emozionante cantare ancora una volta l'inno al nostro Santo: O lume della fede. Saluto tutti e ciascuno di voi con gratitudine per l'amicizia che mi avete sempre riservata e per la collaborazione offertami». Uomo tra gli uomini anche a Umbertide. Insegnante di religione ed italiano, organista, colonna dello sport all'oratorio di Santa Maria, sede della Don Bosco. Sede del Premio Fratta, estemporanea di pittura, tra gli appuntamenti di spicco del Settembre. Promotore della mostra di icone russe, appartenente alla Collezione Orler, tra le maggiori al mondo, a proposito della quale ci fu chi scrisse: «Si stenta a credere che un'iniziativa questo tenore, che in genere viene ospitata solo nei palazzi più famosi di Roma, Firenze o Venezia, faccia tappa a Umbertide». I funerali stamane alle 10 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. La salma verrà tumulata nella frazione derutese di Sant'Angelo di Celle.

Walter Rondoni

