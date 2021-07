Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

IL PERSONAGGIO

ASSISI Matteo Renzi, ieri all'hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli, ha presentato il suo libro Controcorrente e risposto alle domande del vicedirettore di La7, Gaia Tortora.

«Vicino all'Umbria e legato al territorio» è quanto l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva ha espresso fin dalle ore precedenti il suo arrivo ad Assisi ai coordinatori regionali di Italia Viva, i senatori Nadia Ginetti e Leonardo Grimani, e ai coordinatori provinciali Emanuela Mori e Francesco Neri che hanno proprio voluto sottolineare l'importanza di questa «rinnovata presenza» di Renzi in Umbria.

Nell'accennare ad aneddoti e retroscena della politica contenuti nel libro, ha avuto modo di sottolineare come Controcorrente stia a significare una politica di andare sempre più «controcorrente» riferendosi alla crisi di governo «che abbiamo aperto a inizio 2021 in piena pandemia. Una scelta che rifarei» ha rimarcato, dal momento che «abbiamo pensato fosse giusto e necessario che l'Italia accelerasse sui vaccini, sul fronte economico e di conseguenza sulla ripresa».

A margine della presentazione, Renzi si è soffermato anche sulla riforma della giustizia. «Da oggi possiamo dirlo, la riforma Bonafede non esiste più e questo è un passo avanti per l'Italia.

«Credo che si siano fatti degli accordi - ha affermato - con l'unico obiettivo di portare a casa una riforma che chiuda per sempre la stagione di Bonafede». Per Renzi «5 Stelle e Lega hanno avuto dei piccoli aiuti da parte del presidente del Consiglio che è uomo generoso e ha fatto di tutto per cercare di salvare la faccia a Conte. Credo che la cosa importante - ha concluso - era non salvare la riforma Bonafede».

