Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

IL PERCORSO

C'è anche Perugia fra le realtà invitate a partecipare al sondaggio dell'Uni, ente italiano di normazione, per rendere le città più inclusive, sicure e sostenibili. Uni ha promosso un sondaggio rivolto alle municipalità per raccogliere e mettere a sistema i fabbisogni. «Gli strumenti normativi possono essere il contributo essenziale per i comuni che intendono raggiungere gli obiettivi di sostenibilità degli insediamenti umani attraverso il ricorso a soluzioni intelligenti. Il sondaggio promosso da Uni fa seguito all'avvio dei lavori, avvenuto nel maggio 2020, della commissione tecnica Città, comunità e infrastrutture sostenibili, che sta operando attraverso 3 diversi tavoli». Quello della governance e sviluppo delle città e delle comunità sostenibili, sostenibilità negli ecosistemi urbani infrastrutture e servizi delle città e comunità intelligenti. «Il sondaggio-spiegano gli ideatori dell'iniziativa- per meglio inquadrare le esigenze dei comuni italiani, destinato ai sindaci e dirigenti rappresentati delle diverse municipalità, è aperto fino al prossimo 15 ottobre ed è suddiviso in 5 parti». Un particolare focus è rivolto all'attenzione dei 13 comuni metropolitani e ai 13 comuni intermedi. A seguire, Uni promuoverà analoghe inchieste rivolte ai cittadini, alle imprese, al mondo della ricerca e delle istituzioni in modo da avere un quadro completo relativamente allo sviluppo delle municipalità in ottica sostenibile.

