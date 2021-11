Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

LA DISAVVENTURA

«Ho versato 310 euro sul mio conto corrente attraverso il bancomat e dopo un mese ancora i soldi non mi sono stati accreditati. Le pare normale?». Un quesito lanciato da un lettore che racconta la disavventura e il disagio per un versamento fantasma, per cui è arrivato persino dai carabinieri.

La storia inizia lo scorso 6 ottobre, quando l'uomo, un pensionato - completamente a suo agio con la tecnologia versa con il bancomat i soldi che gli servivano sul conto. Come d'abitudine, controlla subito se l'operazione è andata a buon fine, ma sul suo conto stranamente quegli euro non ci sono. Allora entra in banca, alla cassa spiega il problema e lo si rassicura. Può capitare: è un bancomat particolare, non collegato direttamente alla banca ma è l'istituto di vigilanza che si occupa di ritirare e certificare versamenti e prelievi. Ma il giorno dopo, quei soldi sono ancora invisibili, nonostante le ricevute di versamento attestino il contrario. Passa una settimana e l'uomo si rivolge ai carabinieri: prima di una denuncia per appropriazione indebita che costerebbe in risorse, tempo e impegno più della presunta perdita, dalla caserma parte una telefonata all'istituto di credito. Rassicurazioni anche in questo caso, i soldi arriveranno. «Ma adesso è passato un mese e quel denaro non è ancora a mia disposizione», insiste il pensionato. Che se avesse avuto estremo bisogno di quei soldi ancora non ci potrebbe contare. «Per un sistema farraginoso è la conclusione che non dà certezze agli utenti. Se lo avessi saputo prima non lo avrei usato».

E.Prio.