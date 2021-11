Lunedì 8 Novembre 2021, 05:02

IL PATRONO

«Sant'Ercolano di fronte a tanti lupi rapaci, e ce ne sono anche oggi, seppe difendere il suo gregge con la parola, con l'esempio e soprattutto con la sua carità apostolica, e seppe mettersi a difesa della sua città impedendo, con la sua autorevolezza morale, che i piccoli e i poveri rimanessero schiacciati. Grande sant'Ercolano!». Con queste parole pronunciate nell'omelia per la messa celebrata nella festa di Sant'Ercolano, ieri, il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti ha indicato a coloro che hanno responsabilità di cura di un popolo, il modello del vescovo martire, defensor civitatis, patrono della città e dell'Università di Perugia. Ercolano, ha detto il Cardinale, «è un modello anzitutto per me, suo successore».

Quest'anno il cardinale ha voluto rivolgere un «pensiero particolarmente affettuoso a tutte le famiglie che maggiormente hanno risentito dei disagi causati dal Covid e che vivono, o hanno vissuto situazioni di grande prova e tribolazione», ricordando, con dolore, che «in qualche famiglia ci sono stati anche due morti...».

«Devo anche constatare, che si è molto allentata la partecipazione alla messa domenicale e molti si sono accontentati e si accontentano ancora di assistervi dal salotto di casa. Ma io dico - ha aggiunto Bassetti - non è la stessa messa. Se non si può fare diversamente è un conto, ma non può diventare una alternativa». Pensando al tempo che ancora ci aspetta «io non so - ha detto il cardinale - quanto potrà durare questo periodo di incertezza e di fragilità, ma una cosa raccomando a tutti: fate in modo che nessuno resti solo». Un appello che Bassetti ha rivolto alle parrocchie, alle istituzioni di volontariato, e alle «istituzioni civili». Ma anche a tutti i cittadini.