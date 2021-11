Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

Il Parco sculture di Brufa si è nuovamente arricchito di un'opera d'arte di grande prestigio dopo la pausa forzata dal Covid. Eccezionalmente è stata inaugurata in novembre, e non come accadeva ormai da trentaquattro anni alla fine di agosto per festeggiare il patrono Sant'Ermete, ma è stata una cerimonia comunque molto sentita e partecipata dal mando dell'arte.

Non poteva mancare il grande nome del panorama artistico nazionale a lasciare la propria testimonianza scultorea e quest'anno protagonista è stato Ugo La Pietra.

Artista, architetto e designer, intellettuale ricercatore instancabile nella grande area dell'urbanistica, delle arti applicate e della ricerca visiva, animatore di eventi culturali, la sua è una figura poliedrica e complessa. Sin dalla fine degli anni Cinquanta la sua ricerca è stata caratterizzata dalla definizione delle relazioni tra individuo e ambiente, variando i linguaggi e operando sempre attraverso molteplici discipline fra cui il cinema, la pittura, il disegno e l'architettura.

A proposito dell'opera di Ugo La Pietra a Brufa, Lorenzo Fiorucci curatore dell'evento, ha dichiarato: «La scultura pensata per l'occasione è fedele al pensiero dell'artista che opera, dagli anni settanta un arte per il sociale».

L'opera è concepita con l'intento di decodificare l'ambiente in cui si trova, capace dunque di dare un significato al luogo nel quale è collocata raccogliendo il carattere naturalistico della zona, unendo a questo gli elementi e le materie che hanno caratterizzato nei secoli l'attività produttive. L'opera consiste in due colonne di pietra distanziate tra loro in modo da consentire il passaggio sottostante (di circa due metri), sormontate da una doppia struttura di metallo (ferro battuto sagomato) che allude a un intreccio vegetale tralcio (che ricorda i tralci delle viti di cui la zona è ricca).

Il portale vuole quindi anche essere la rappresentazione simbolica del rapporto tra l'Architettura (colonne) e la Natura (tralci) espressione caratteristica del territorio di Brufa e tema che ha caratterizzato la ricerca pluridecennale di Ugo La Pietra.

Il progetto si è potuto realizzare grazie al finanziamento ricevuto dal Comune di Torgiano nell'ambito dell'avviso pubblico PAC2020 - Piano per l'Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e realizzato in partenariato con la Pro Loco di Brufa e con la collaborazione del critico d'arte Lorenzo Fiorucci.

Francesca Duranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA