IL NODO

Tra appelli e terreni che finiscono all'asta, continua ad essere alta l'attenzione sull'area di Monteluce. «Appartiene alla città. E chi la governa ha il dovere di farsene carico e di prendersene cura». L'ultimo affondo parte dal Pd cittadino, con la capogruppo in consiglio comunale Sarah Bistocchi e il segretario Paolo Polinori.

«Le informazioni che emergono dalla vicenda legata al rilancio della nuova Monteluce, per lo più incomplete e frazionate, non possono sviare l'attenzione su quella che è e che deve essere la priorità per le istituzioni pubbliche coinvolte in questo investimento, cioè il rilancio e la riqualificazione di questo importante quartiere della città». Così in una nota Bistocchi e Polinori, che chiedono una «visione di rilancio» e di spingere sui lavori «tramite la conclusione della palazzina della ex chirurgia, destinata ad accogliere gli ambulatori del distretto sanitario di via XIV settembre e di una innovativa Casa della Salute».

Proprio in questi giorni su Monteluce c'è una novità per quanto riguarda l'ex parcheggio tra via del Favarone e via del Giochetto, destinato un tempo ai servizi di via Enrico dal Pozzo. Facente parte il patrimonio dell'Azienda ospedaliera, è inserito nella lista di beni da alienare. Per il terreno (due particelle, seminativo arborato e uliveto), come riporta anche una deliberazione del direttore generale, è stato disposto l'avviso d'asta (prezzo posto a base d'asta 265mila euro) che si terrà il prossimo 21 ottobre.

