24 Aprile 2021

IL NODO TARIFFE

CITTÀ DI CASTELLO Grido d'aiuto dalle residenze protette di Città di Castello, Gubbio, Assisi, Gualdo Tadino. I presidenti di Muzi Betti, Andreina Ciubini, Astenotrofio Mosca, monsignor Luciano Paolucci Bedini, Casa di riposo Andrea Rossi, Alessio Allegrucci, Easp Armando Baldassini, Fabrizio Notari, si sono incontrati da remoto con i sindaci (Luciano Bacchetta, Filippo Mario Stirati, Stefania Proietti, Massimiliano Presciutti) ed hanno deciso di scendere in piazza, manifestando «rabbia e indignazione». Martedì, alle 9,30, saranno sotto Palazzo Cesaroni in concomitanza con la convocazione del consiglio regionale e chiederanno di essere ricevuti dalla presidente Tesei. «Sarà l'ultima mossa almeno per me, se non riceviamo risposta ci sono rimaste le dimissioni», avverte Ciubini. Intanto, in una lettera aperta alla Governatrice, all'assessore Luca Coletto, ai direttori salute e welfare Luigi Rossetti e Massimo Braganti, alla presidente delle terza commissione Eleonora Pace, al prefetto Armando Gradone, ai sindacati esprimono il loro disappunto e le difficoltà del momento. Un sollecito fermo nei toni, «in quanto non è più rinviabile il fornire, da parte della Regione dell'Umbria, concrete risposte sia alle numerose note inviate formalmente alla Regione stessa a partire dal gennaio 2020 che ai vari riscontri informali comunque tenutisi». Nel contesto attuale «agli annosi problemi di integrazione con l'intero sistema sanitario regionale, alle acrobazie organizzative cui siamo costretti da tempo per il blocco ormai ultradecennale delle tariffe, alle sempre maggiori richieste che ci provengono dagli assistiti e dalle loro famiglie, ma anche dagli Enti di controllo, si sono aggiunti gli effetti del Covid 19 che hanno forzatamente stravolto il lavoro messo comunque a punto nel tempo». Per questo presidenti delle strutture e sindaci chiedono «sollecitando, senza ottenere alcuna risposta un tempestivo ed urgente tavolo di confronto, nell'interesse di tutti, non più rinviabile». Temi da affrontare, «revisione delle tariffe, contributo straordinario emergenza Covid 19 per il quale occorre quanto prima, con urgenza, applicare l'art. 109 del DL 34/2020 e l'art. 8 del Decreto Ristori bis che garantirebbe alle strutture quasi un vuoto per pieno con il pagamento fino al 90% del budget dei posti forzatamente rimasti vuoti».

Walter Rondoni