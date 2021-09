Sabato 25 Settembre 2021, 05:02

IL NODO

PERUGIA La questura di Perugia torni questura di prima fascia. Lo chiede di nuovo il Siulp, con Massimo Pici, segretario generale per la provincia di Perugia. Richiesta che arriva pochi giorni dopo, per esempio, che è stata assegnata la prima fascia alla questura di Modena. «Perugia- dice Pici che già tempo fa aveva affrontato il tema- ha le caratteristiche per complessità e grandezza del territorio e necessità di potenziare i servizi, per tornare a essere una struttura di prima fascia. Nei mesi scorsi abbiamo assistito all'arrivo di rinforzi nelle due questure umbre con 5 poliziotti a testa. È logico che il peso, basti pensare ai residenti, non può essere lo stesso».

Tanto per ricordare quello che si trova a gestire la questura di Perugia, il Siulp mette sul piatto numeri da serie A, per usare un termine calcistico: l'ufficio immigrazione gestisce 60.000 immigrati, di diverse nazionalità, le più rappresentate sono quella albanese e marocchina; i pusher di Fontivegge sono ancora una spina nel fianco e p ci sono le indagini sui circoli dell'islamismo estremo: Perugia è ancora oggi un crocevia da monitorare con attenzione. Senza dimenticare le necessità delle città sede di commissariato e la presenza dell'aeroporto di Sant'Egidio. Ecco perché, per il Siulp, Perugia è una questura che deve tornare in prima fascia.

Secondo Pici «lungi dal doversi affidare alle mere statistiche, ma tenendo invece presente i dati e i pericoli reali, Perugia è finita per essere esclusa dai piani nazionali più complessivi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico».