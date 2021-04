30 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







IL NODO

«L'edificio ha bisogno di lavori, da anni sollecitiamo una riqualificazione». La Primaria Rodari di San Marco torna al centro del dibattito. Ieri un appello per il restyling del plesso è arrivato anche dalla dirigente dell'Ic Perugia 1 Roberta Bertellini, intervenuta ai lavori della commissione Urbanistica. La struttura necessita di interventi esterni, in particolare al muro di cinta «che sta pian piano crollando». Un progetto per la messa in sicurezza ci sarebbe già e una risposta potrebbe arrivare con l'approvazione del bilancio. Ci sono però «anche problemi interni, in particolare al seminterrato che si allaga spesso», ha ricordato la preside intervenuta con l'insegnate Orietta Frustini. A riaprire il dibattito un ordine del giorno di Francesco Zuccherini (consigliere Pd) che chiede l'uso delle economie derivanti dall'intervento per la realizzazione della limitrofa bretella stradale in favore della ristrutturazione della scuola. Sui lavori della bretella, che permetterà di eliminare il pericoloso primo tratto della Provinciale 170, scenario anche di incidenti mortali, è intervenuto l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini. Sono in fase di gara i blocchi di intervento previsti: 538mila euro per la bretella, 200mila per le fognature e 300mila per la sistemazione del verde. Sull'uso delle economie, servirà attendere però la fine dei lavori. Il tema passerà ancora in commissione per gli interventi del vicesindaco Gianluca Tuteri e Monia Benincasa (dirigente edilizia scolastica).