Lunedì 5 Luglio 2021

IL NODO

Gli organizzatori delle sagre ballano sull'orlo di una crisi di nervi. In attesa del regolamento annunciato dalla Regione dopo gli incontri con Fipe e Pro loco. Ad alzare la voce è il presidente dell'As Sant'Egidio, Elio Censi, che organizza la storica Sagra della Torta al testo. IL fatto che non ci sia ancora un provvedimento ufficiale «mette in estrema difficoltà una Associazione come la nostra che trae dai proventi della Sagra le risorse per lo svolgimento delle attività sportive, culturali, aggregative, di sostegno alle attività della scuola di infanzia e primaria e non ultime quelle della gestione e manutenzione di un notevole patrimonio di immobili e di aree verdi Comunali. La associazione Sportiva ha da tempo comunicato al Comune di Perugia la volontà di organizzare la Sagra della Torta al testo cotta sotto la cenere edizione 2021. Il Comune ne ha preso atto ed ha inviato idonea comunicazione alla Regione Umbria.

Riteniamo che alla luce della evoluzione positiva della pandemia derivante da Covid-19 non possano essere posti limiti di durata delle Sagre ma semmai regolamentazioni al concreto svolgimento delle stesse»

Ancora Censi: «Riteniamo altresì che qualsiasi determinazione restrittiva non potrà che comportare da parte della Giunta Regionale forme di ristoro per le perdite economiche subite. E comunque riteniamo grave la carenza di provvedimenti adeguatamente e giuridicamente motivati da emanare a seguito delle asserite intese».