Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

DAL PALAZZO

Una richiesta precisa su uno dei temi più al centro del dibattito da tempo. Progetto Perugia, la lista di maggioranza in consiglio comunale che ha nel proprio nome quello del sindaco Andrea Romizi, ha chiesto che «Regione, Anas e i Comuni di Perugia e Torgiano costituiscano un gruppo di lavoro tecnico-politico stabile volto a, celermente, individuare e realizzare soluzioni efficaci ed accettabili». Così Progetto Perugia (capogruppo è Francesco Vignaroli) si inserisce nell'inteso dibattito sul Nodino, l'infrastruttura che proprio in questi giorni è al centro di incontri da parte dell'associazionismo cittadino. Per una «responsabilità di ruolo» il gruppo consiliare ha ritenuto «necessario esprimere pubblicamente la nostra posizione sul tema del Nodino e della viabilità generale a Ponte San Giovanni, che rappresenta un tema di rilevanza strategica per Perugia e per tutta l'Umbria».

«Le posizioni preconcette, pro o contro, non ci appartengono: non si può ridurre la questione a

fare o non fare il Nodino, ma come lo si farà?». Per consentire ai Comuni e alla cittadinanza «di valutare consapevolmente la realizzazione dell'opera è indispensabile che vengano chiarite alcune questioni». Su tutte quella del raddoppio di corsia della rampa che connette la E45 con il raccordo Perugia-Bettolle, un altro aspetto sul tavolo da anni. «Tutti i giorni lì passa l'80% del traffico, tutti i giorni lì si creano le code». Per questa e altre ragioni, Progetto Perugia chiede «che si individuino modalità di confronto e partecipazione con la cittadinanza e le forze politiche dei Comuni di Perugia e Torgiano. In modo particolare, chiediamo che i rappresentanti delle istituzioni, Regione e Comuni, mettano da parte dichiarazioni estemporanee e unilaterali, si confrontino seriamente tra loro e, infine, assumano posizioni congiunte, con le migliori risposte che i cittadini si attendono su questioni strategiche di questa decisiva rilevanza».