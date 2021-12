Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:02

INIZIATIVE

Il Natale continua ad animare i quartieri cittadini, ma non solo. Succede anche all'ospedale, dove alcuni artigiani anche quest'anno hanno deciso di donare le proprie opere come segno di vicinanza ai pazienti e al personale. C'è ancora una volta, ad esempio, il presepe di Budino (frazione di Foligno), realizzato dalla maestria degli artigiani locali che ogni anno allestiscono la Natività all'ingresso del polo.

Dalle strutture al territorio. A Monteluce a portare in strada l'atmosfera del Natale ci hanno pensato ancora una volta i residenti del condominio Via San Giuseppe, dove viene sempre addobbato un grande abete presente all'interno dell'area condominiale.

In centro si è mossa l'associazione Priori che ieri ha presentato, insieme al Comune, l'installazione natalizia Siamo Luce, con le immagini di Stella Lupo e il testo di Padre Felix Marian Blaj. Rientra nel programma Presepi nei Borghi. L'associazione Priori propone un percorso di arte contemporanea sul tema della luce lungo la via, composto da 13 pannelli, ad opera dell'artista-artigiana Stella Lupo. Un lavoro che prende vita dal testo del frate minore conventuale Padre Felix Marian Blaj, che racconta in modo poetico, la storia della Natività come un messaggio di luce. Il percorso conduce al presepe nella Nicchia, alla chiesa dei Santi Stefano e Valentino, che come ogni anno è allestito da un'artista invitato

dall'associazione. Quest'anno l'ha realizzato, in terracotta, Petra Fabiani.