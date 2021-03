20 Marzo 2021









IL MONITO

«Ci manca la Veglia in cattedrale, a me manca moltissimo. Ma recita il salmo 56 mi rifugio all'ombra delle tue ali finché sia passato il pericolo. Allora nell'obbedienza viviamo questo tempo ancora di isolamento, cautela e responsabilità civile rifugiandoci all'ombra delle ali di Dio». Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, si è rivolto così ieri soprattutto ai ragazzi in occasione della veglia di preghiera quaresimale con i giovani dell'archidiocesi. Si è svolta non nella cattedrale di San Lorenzo come è consuetudine, ma in ciascuna delle sette Zone pastorali a seguito della pandemia. «Carissimi giovani, carissimi sacerdoti, diaconi, seminaristi, animatori ed educatori, carissime famiglie che nelle retrovie, silenziosamente, vedete germogliare e crescere i vostri figli e ne seguite amorevolmente i passi, ancora una volta siamo lontani e non possiamo incrociare i nostri sguardi, ancora una volta sottomessi alla storia che ci chiama a obbedienza e responsabilità, senza per questo rinunciare all'occasione santa e provvidenziale di un tempo di preghiera comunitaria». Concludendo il suo messaggio, Bassetti ha evidenziato che «il mondo ha bisogno di giovani coraggiosi che, come Giuseppe, non abbiano paura di accogliere la vita, seppur burrascosa, difficile, incomprensibile e imparino a viverla all'ombra del padre, lasciando a lui la guida, affinando l'orecchio per riconoscere la voce dell'altissimo».