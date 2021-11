Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

LINCIAMPO

Fiera dei Morti al via, ma con i cancelli del minimetrò chiusi. Già dalle 8.45 lunghe file davanti all'ingresso del Pincetto, il capolinea nell'acropoli del minimetrò.

Tutti convinti che, nonostante il giorno festivo, le carrozze rosse avrebbero rispettato un orario particolare in occasione dell'inaugurazione della Fiera dei Morti. Ma così non è stato e i tantissimi perugini e visitatori hanno dovuto attendere lo scoccare delle 9, ovvero l'orario concordato per l'apertura dei cancelli durante i giorni di festa. Proprio come se oggi fosse una normalissima domenica. Scattata l'ora x, all'apertura dei cancelli, c'è stato anche qualche momento di caos in cui le persone si sono aggregate sia davanti ai tornelli che dentro la stazione del minimetrò. Fino a quando un operatore dell'azienda di trasporti si è palesato, cercando di gestire la situazione e contingentando l'accesso agli utenti per salire sulle carrozze.

I DISAGI

Non solo disagi per turisti e perugini, ma anche nei confronti di chi alla Fiera dei Morti ci lavora. «Non abbiamo considerato che oggi (ieri ndr) il minimetrò avrebbe seguito gli orari di un festivo racconta un uomo di Cisterna di Latina proprietario di uno stand che vende castagne mele e noci . Per me che ho uno stand a Pian di Massiano ma alloggio nel centro storico raggiungere la fiera con il minimetrò è comodissimo. Invece oggi allestirò il banco commerciale in ritardo proprio perché non è stato possibile raggiungere Pian di Massiano prima».

TUTTI IN FILA

Niente da fare, quindi, per i mattinieri del centro storico che erano intenzionati a raggiungere la tradizionale fiera di novembre grazie ai vagoncini rossi. Un modo per non avere problemi di sorta in fatto di parcheggi e per trascorrere una giornata di festa senza pensieri. Eppure non è stato possibile.

GLI ORARI

Da oggi fino a sabato, gli orari del minimetrò sono 7-21.05 (ultima corsa), mentre domenica 9 20.45. Sempre nel capitolo trasporti, Busitalia e Minimetrò hanno pensato a un biglietto unico a 3,50 euro per un adulto e un bambino minore di 12 anni.

GLI AMBULANTI IN ATTESA

Qualche momento di caos, inoltre, davanti all'ufficio direzionale della Fiera a Pian di Massiano. Pazientemente in fila si sono messi gli operatori commerciali che sono stati chiamati perché qualche altro ambulante, nelle scorse ore, ha rinunciato alla propria piazzola. Così si sono presentati con autorizzazioni, pagamenti e altri documenti alla mano, nell'attesa di vedersi assegnare, come concordato, gli spazi dove allestire il proprio banco di vendita fino a domenica. Allestimenti e via alle vendite che però, secondo i beni informati, oramai si svolgeranno nella giornata di oggi.

