IL MESSAGGIO

Ha parlato soprattutto ai giovani ieri il cardinale Gualtiero Bassetti durante l'omelia in occasione della festa del santo fondatore dell'oratorio moderno, san Giovanni Bosco, presieduta nella parrocchia dei santi Biagio e Savino, comunità parrocchiale dove insiste territorialmente l'istituto salesiano Don Bosco che nel 2022 celebrerà i suoi primi cento anni di attività in città. «Durante i miei giorni trascorsi in ospedale ha ricordato ho riflettuto molto sui ragazzi e sulle ragazze, ed anche sui diversi giovani che mi sono stati acanto come infermieri e come operatori sanitari, con una delicatezza che mi ha toccato il cuore e non perché ero il loro vescovo, ma li vedevo comportarsi così con tutti i malati. Oggi tutti questi nostri cari ragazzi e ragazze si trovano spesso quasi da soli a dover affrontare delle sfide enormi, chiedendomi come noi adulti possiamo aiutarli e come favorire in loro la cultura dell'incontro, del prendersi cura dei poveri e dei deboli. È veramente importante far crescere le giovani generazione alla luce della parola di Dio».

Il cardinale ha evidenziato in particolare il ruolo delle nuove generazioni. «Cari giovani, c'è bisogno non solo della vostra parola ma anche del vostro sorriso, dei vostri gesti affettuosi, della vostra amicizia a iniziare dai più anziani, dalle persone che vivono nello sconforto, soprattutto in questo periodo di pandemia anche se vediamo degli orizzonti ma sono ancora lontani. Il futuro va costruito insieme a voi nella speranza».

Per la comunità parrocchiale ieri è stata una giornata di festa nel rivedere e nel riabbracciare, seppur virtualmente, il cardinale Bassetti. Il parroco don Luca Delunghi, direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, ha ringraziato il cardinale per «l'attenzione nel voler vivere insieme ai giovani della nostra parrocchia la festa di san Giovanni Bosco». A loro si è unita una rappresentanza di alcuni giovani universitari e del locale gruppo scout.

