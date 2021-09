Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

Il messaggio forte che vuole dare Green Festival attraverso lo slogan La Natura fa spettacolo, unendo tutte le arti e la scienza nel segno della natura, questa sera sarà affidato alle dolci, suadenti, evocative note scritte dal grande compositore Franco Battiato e cantate dall'altra stella della musica Alice.

«Appuntamento dunque questa sera alle 21, al Teatro Lyrick di Assisi per assistere allo spettacolo Alice canta Battiato», questo l'invito diramato da Daniele Zepparelli, direttore artistico della manifestazione e presidente dell'Associazione culturale De rerum natura.

Prosegue spiegando Zepparelli: «L'appuntamento è per chi vuole partecipare alla grande sfida, lanciata da Umbria Green nel tentativo di mantenere in vita l'equilibrio tra vero e bello su cui l'umanità potrà costruire tutti i suoi successi futuri, in quanto esiste un principio di eleganza e bellezza che muove la natura, che guida le teorie, che aiuta a risolvere i problemi e quasi sempre il vero e il bello convergono». E questa sera il binomio Battiato-Alice ne sarà la prova.

E Zepparelli offre una traccia del rapporto tra i due grandi artisti, rapporto che sintetizza la traccia dello spettacolo: «Dobbiamo risalire al 1981 quando Alice, nome d'arte di Carla Bissi, vinse inaspettatamente il trentunesimo Festival di Sanremo con Per Elisa, una canzone cucitale addosso, con lo stile inconfondibile di Franco Battiato».

La collaborazione tra i due era iniziata l'anno prima, nel 1980, e in breve tempo portò Alice all'apice della canzone italiana e non solo. Un trionfo ancor più stupefacente se si pensa che a contenderle l'alloro del successo erano pezzi come Maledetta primavera affidata a Loretta Goggi, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri e Ancora interpretata sensualmente da Edoardo De Crescenzo, tutti brani che diverranno poi futuri evergreen della musica leggera italiana.

«Alice rappresentava una linea diversa prosegue il direttore artistico - ragazza fuori dagli schemi, fuori dal canone, che portava sul palco istanze nuove. Negli anni Ottanta Battiato non si limitò soltanto ad aiutare colleghi meno conosciuti, meritevoli e potenzialmente vicini al suo stile ma anche a donare veri e propri capolavori come Prospettiva Nevskij. Questa canzone entra nelle scalette dei concerti di Alice, dando avvio ad una collaborazione che, pur attraversando diverse fasi, è durata ben ventisei anni».

LO SPETTACOLO

La scaletta dello spettacolo comprende anche Chanson egocentrique che Alice nel 1983 cantò per la prima volta insieme a Battiato, mentre nel 1989 uscì il suo disco più riuscito e acclamato, Il sole nella pioggia, dove l'allora giovane cantante alla ricerca della realtà oltre l'apparenza fu accompagnata da un cast di altissimi livello con Steve Jansen e Richard Barbieri, e da due straordinari trombettisti come Jon Hassell e Paolo Fresu, Dave Gregory degli Xtc alla chitarra, Jan Maidman dei Penguin Cafe Orchestra al basso), sugellandone ormai il riconoscimento a livello internazionale.

«Il primo Alice canta Battiato Zepparelli entra nel dettaglio - risale al 1997, e questa sera a più di vent'anni da allora, avremo ancora il piacere di ascoltare i grandi successi di Battiato, cantati dall'incredibile voce di Alice che, per una sera, renderà possibile l'impossibile, riportare sul palco del Lirick di Assisi il maestro, scomparso il 18 maggio di quest'anno».

Ovviamente cornice e occasione è fornita dall'Umbria Green Festival che da sei anni diffonde la cultura della sostenibilità, portando all'attenzione la tematica ambientale mettendo in dialogo arte e scienza.

Luigi Foglietti

