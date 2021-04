16 Aprile 2021

IL MESSAGGIO

«Auguro che questo tempo di ramadan sia un tempo di rinnovamento spirituale, di preghiera, di riconciliazione e di pace per tutti i fedeli della comunità musulmana di Perugia, affinché possano rinnovare il legame con Dio e con i fratelli, non solo di fede, ma anche con tutte le persone in mezzo alle quali vivono». Il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, rivolge così un messaggio alla comunità musulmana all'inizio del ramadan.

IL RICORDO

Nell'occasione, Bassetti ha voluto ricordare l'imam Abdel Qader, morto per Covid. «Rinnovo il mio ringraziamento a Dio per aver avuto al fianco come amico fraterno Abdel Qader e che ricordo nella mia preghiera e spero che il suo esempio di dialogo, pace e collaborazione sincera possa essere seguito e non vada disperso».

L'AUSPICIO

Riprendendo le parole di papa Francesco, Bassetti ha poi aggiunto l'auspicio che «i fedeli, cristiani, ebrei, musulmani, di altre religioni e persone di buona volontà, possano insieme crescere, perché questa tragedia della pandemia ci ha fatto capire più profondamente che occorre collaborare nella pace per dare una spinta alla costruzione di un domani migliore che si realizzerà quanto più sapremo esercitare uno stile di mutua accoglienza».