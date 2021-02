© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA DI QUARTIEREArriva dal mondo dell'associazionismo un'idea utile per rilanciare la socialità e il commercio di un quartiere. Quello di Elce, dove fra meno di una settimana, sabato 27, verrà inaugurato il Mercatino dell'Elce. A promuovere la manifestazione è l'associazione di quartiere Elce Viva, realtà presieduta da Michele Chiuini, che si è mossa in stretta collaborazione con la parrocchia di San Donato all'Elce, che mette a disposizione il parcheggio sottostante la chiesa.L'OBIETTIVOL'obiettivo? «Il fine è quello di valorizzare il quartiere e per offrire l'opportunità di acquisto di prodotti agricoli biologici a chilometro zero», spiega l'associazione. Già stabilito quello che gli utenti del mercatino potranno trovare nel primo giorno sui banchi. «Questo sabato saranno in vendita generi alimentari diversi, come uova, marmellate, miele, verdure, pane, formaggi e trote affumicate». Ci sono però anche idee per far crescere questa in iniziativa. «Il mercatino potrà includere in futuro, in dipendenza della situazione sanitaria, anche prodotti dell'artigianato locale». L'idea dell'associazione è infatti quella di promuovere la socialità nel territorio, ma anche di dare una mano alle realtà commerciali della zona che, al pari di tante altre, attraversano un momento particolarmente complesso. «Le prossime edizioni saranno tenute ogni ultimo sabato del mese e parteciperà un massimo di 17 produttori, la maggioranza dei quali aderenti all'associazione Mercatezio. Il mercatino è aperto anche agli esercizi commerciali del quartiere Elce che rispondono ai criteri della manifestazione».L'associazione parla di una «buona occasione per fare una spesa sana facendo anche due passi a piedi nel centro del quartiere» con la speranza che «sia una attrazione che animi le strade circostanti e crei un'opportunità per tutti i negozi della zona».DOVE E QUANDOIl mercatino si terrà nel piazzale sottostante la chiesa, accessibile da viale Antinori, ogni ultimo sabato del mese. Sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30. In occasione della prima giornata, saranno presenti anche il parroco don Riccardo e l'assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano.Riccardo Gasperini© RIPRODUZIONE RISERVATA